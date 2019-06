Coldiretti: "Taglio accise birra artigianale volano per il settore"

(Teleborsa) -, specie con l'arrivo del caldo che spingerà l'aumento degli acquisti delleColdiretti esprime apprezzamento per la firma da parte del Ministro dell'Economia Giovanni Tria del Decreto previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Il provvedimento – sottolinea la Coldiretti - entrerà in vigore il 1° Luglio 2019 e prevede unainserita con l'ultima Legge di Bilancio.Un sostegno al consumo di una bevanda che – precisa la Coldiretti -dove si assiste ad una moltiplicazione di iniziative imprenditoriali conche sono i più attivi nel settore con profonde innovazioni che – continua la Coldiretti – vanno dalla certificazione dell'origine ama anche la produzione di specialità altamente distintive o forme distributive innovative come i "brewpub" o i mercati degli agricoltori di Campagna Amica.Nel 2018 – sottolinea la Coldiretti - ilconquistando oltre la metà degli italiani. A rivoluzionare il settore è una domanda che – conclude la Coldiretti – è diventata negli anni sempre più raffinata e consapevole con una sempre maggiore attenzione per l'origine delle materie prime e la ricerca di varietà particolari con numerosi esempi di innovazione, dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso.