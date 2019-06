Health Italia apre 4 nuovi shop center della salute

Health Italia

(Teleborsa) -comunica che il 7 giugno a Roma, Bologna, Vimercate (MB) e il 14, per la prima volta, ad Arezzo,: spazi dedicati alla salute, al benessere e all'innovazione di tutto quel che riguarda la cura della persona., i nuovi Health Point rappresentano un importante e innovativo canale di distribuzione per il Gruppo Health Italia, capace di racchiudere un considerevole insieme di prodotti e servizi che sono il frutto di accurati studi e ricerche scientifiche condotte in questi anni.L’obiettivo della PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, tra le più grandi realtà indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa, è quello di creare sinergie all'interno di tutte le Aziende del Gruppo, attraverso la creazione di un sistema sostenibile e coerente con gli obiettivi economici espressi nel Piano Industriale che prevede una crescita dei ricavi fino a 60 Milioni di Euro per il 2020; inoltre con il Centro di Arezzo prende ufficialmente il via la rete di Health Point in franchising, per la quale si sono registrate molteplici richieste nel corso della fase di avviamento e di consolidamento del Progetto.All'interno dei nuovi Health Point, oltre ai servizi già erogati da Health Point, saranno integrate e ampliate le linee di prodotto, come una linea completa di cosmeceutici, solari e prodotti per la bellezza a marchio Dolomitika; nuovi innesti per i nutraceutici ed i dispositivi medici della controllata Health Pharma SpA; la gamma completa dei test genetici predittivi erogati dalla partecipata StemWay Biotech LTD, una linea dedicata di acque minerali altamente alcaline a marchio Pradis e alte importanti integrazioni e innovazioni, quale la vendita diretta di alcuni device tecnologici utilizzati in telemedicina.Il presupposto strategico del progetto si fonda sulla consapevolezza che il mercato dell’assistenza sanitaria debba operare con modelli tecnologicamente avanzati e servizi integrati che garantiscano ampia fruibilità ai cittadini in coerenza con la mission del gruppo.