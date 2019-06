Bankitalia taglia le stime Pil per l'Italia, il 2019 a +0,3% e 2020 a +0,7%

(Teleborsa) - E' statoe le previsioni non sembrerebbero delle più rosee. Nelle proiezioni macroeconomiche, elaborate per l'Italia nell'ambito dell'esercizio coordinato della Bce, nel, l'andamento economico rifletterà infatti "per effetto dell'introduzione di nuove forme di pensionamento anticipato, che, in linea con le regolarità osservate nel passato, verrebbero solo in parte rimpiazzate da nuove assunzioni". In parole povere, le uscite previste da quota 100 verranno compensate solo relativamente. L'istituto centrale nostrano ha poi continuato l'analisi stimando, nello stesso periodo di riferimento, anche una"soprattutto nei primi due anni".Ma non è finita qui, perché nella nota ufficiale si rivedono anche le stime di crescita. Bankitalia a tal proposito fa sapere che "Rispetto alle nostre precedenti proiezioni, pubblicate nel Bollettino economico di gennaio,e sono basate sulle informazioni disponibili al 15 maggio (per la formulazione delle ipotesi tecniche) e al 22 maggio (per i dati congiunturali). Non tengono pertanto conto- spiega la nota- della lieve revisione al ribasso della crescita del Pil nel primo trimestre diffusa dall'Istat il 31 maggio rispetto al dato preliminare del 30 aprile. Una più ampia discussione del quadro previsivo per l'economia italiana, unita degli aggiornamenti necessari, verrà presentata nel Bollettino economico della Banca d'Italia in uscita il prossimo 12 luglio".Le proiezioni presentate si calibrano anche sull'acuirsi dell'indebolimento dellodall'inizio di quest'anno ipotizzandone unAl momento però "l'andamento dei mercati finanziari potrebbe risentire di un aumento dell'incertezza sulle prospettive della politica di bilancio e comportare condizioni di finanziamento per le imprese meno favorevoli".la Banca d'Italia evidenzia infine anche "leche potrebbero accentuare la debolezza dell'economia globale e ripercuotersi sulle esportazioni e sulla propensione all'investimento".