Pozzallo, "Asso 25": sbarcati 62 migranti. Salvini: "Saranno accolti dalla Cei"

(Teleborsa) - E' arrivata al porto di(Ragusa) la nave commercialecon a bordo isoccorsi nelle scorse ore in acque territoriali maltesi. Inizialmente il rimorchiatore era diretto versopoi la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. I migranti verranno trasferiti nell’hotspot locale che riapre- In concomitanza con lo sbarco,non rinuncia a fare il punto sul tema: "Gli sbarchi si sono ridotti del 90 per cento e i pochi che riescono ad arrivare, quelli di oggi, ad esempio,dice il Ministro dell'Interno dopo aver acconsentito, di fatto, a dare un porto di sbarco alla Asso 25.I migranti, quasi tutti dell'Africa subsahariana, verranno dunque accolti in strutture della Cei dopo l'identificazione nell'hotspot del porto di Pozzallo dove la- Nella stessa giornata arrivano anche le parole del Capo dello Stato:Parole pronunciate dal Presidente della Repubblica,rivolgendosi ai membri della Marina militare in occasione della festa del Corpo.ha proseguitoè l’azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della- Nel frattempo, Matteoper fare il punto proprio sulla situazione migranti, l'ultimo dei quali era in programma oggi a Lussemburgo tra i Ministri dell’Interno di 28 Paesi dell’Unione Europea. Altri due vertici sui migranti si sono tenuti il 7 Marzo a Bruxelles e il 7 Febbraio a Bucarest. In entrambi i casiera assente perché impegnato in una serie di comizi.che in tanti iniziano a far notare con toni polemici rimproverando al Ministro dell'Interno di non partecipare ad incontrinel corso dei quali si approfondisconoper affrontare le future sfide su