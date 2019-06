Trenitalia, dalle 00,01 di domenica 9 giugno "parte" l'orario estivo

(Teleborsa) -. Un invito, oltretutto, a lasciare a casa l'auto il più possibile e a servirsi del mezzo di trasporto più ecologico per eccellenza. Tante le soluzioni a disposizione grazie ai circa, con più alta attenzione ai viaggi business durante la settimana e a vocazione decisamente più turistica nei week end e nella ormai imminente estate.Comfort, puntualità, assistenza e digitalizzazione sono gli ulteriori elementi trasversali alle novità "Estate 2019" di Trenitalia.. Maggiore qualità è garantita anche dai nuovi treni regionali Rock e Pop, già in circolazione sui binari dell’Emilia-Romagna e progressivamente nelle altre regioni, che rivoluzioneranno il modo di viaggiare dei pendolari.Con la nuova offerta sarà possibile raggiungere, oltre alle città d’arte, la Riviera adriatica dall’Emilia Romagna alla Puglia, la costa ligure anche grazie al 5 Terre Express, la costa tirrenica dalla Toscana al Lazio fino alla Campania e alla Calabria,. Collegamenti comodi sono previsti anche per chi vuole raggiungere in treno la montagna, in particolare le località del Trentino-Alto Adige, e per chi raggiunge l’Italia in aereo e nave.Ben 437 tra Frecce, InterCity, EuroCity, Euronight e FRECCIALink,, connettono così ogni giorno nell’estate 2019. Destinazioni raccontate nei comodi travel book di Trenitalia (consultabili a questo link) che promuovono il trasporto regionale come ulteriore volàno dell’esperienza turistica nei luoghi più incantevoli e caratteristici del Belpaese.I viaggiatori potranno utilizzare anche. Infine, grazie alla Carta Regalo Trenitalia è possibile acquistare biglietti, abbonamenti e carnet dei treni nazionali, internazionali e regionali con la novità di un buono sconto di 10 euro per l’acquisto di carte da 100 euro a salire (per acquisti fino al 30 giugno e viaggi dal 15 settembre al 15 dicembre 2019).