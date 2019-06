Governo, Di Maio: "Priorità sono salario minimo, taglio tasse e lotta privilegi"

(Teleborsa) - Il vicepremierconferma che è in agenda uned afferma che è crucialeLo ha detto in una intervista a Radio Cusano Campus, dicendosi fiducioso per l'incontro con Conte e Salvini e citando, fra cui lo sblocco del, il, ile la. Su quest'ultimo punto ha detto che sono stati accumulati ritari sul tema del taglio agli stipendi dei parlamentari.Di Maio ha anche affermato cheall'Italia diper rilanciare l'economia.Frattanto, ildalle pagine del Corriere della Sera lancia un avvertimento ai due leader di Lega e M5S, in vista del vertice di stasera, affermandoperché non è "solo questione di multa", ma "ci assoggetterà a c, con il risultato di compromettere la nostra sovranità in campo economico" e mettere