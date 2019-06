Milano in cauto rialzo in perfetta sintonia con i Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i deludenti dati sulla produzione industriale . Il sentiment degli investitori viene sostenuto daie dall'. Corre il comparto auto spinto da rumors di unaPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.327,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 54,07 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +265 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,42%., avanza dello 0,45%, Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%., con ilche si attesta a 20.394 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,11%),(+3,08%) e(+1,95%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,01%) e(-0,70%).di Milano, troviamo(+3,12%),(+2,55%),(+2,13%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,27%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.del FTSE MidCap,(+6,38%),(+4,86%),(+3,09%) e(+2,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,29%.