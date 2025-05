Borse europee toniche, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Gli investitori guardano al dato sull'inflazione americana in arrivo nel pomeriggio, mentre riflettono sul caos giudiziario innescato dal Tribunale del commercio americano che ha bloccato i dazi imposti dall’amministrazione di Donald Trump perché considerati illegali, ma nella notte la Corte di Appello ha deciso di sospendere temporaneamente il verdetto.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,83%), raggiunge 61,44 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +93 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%.in luce, con un ampio progresso dello 0,96%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,78%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,87%, a 40.329 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,85%.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,56%.avanza del 2,01%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,86%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%.del FTSE MidCap,(+3,67%),(+3,40%),(+2,87%) e(+2,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,88%.