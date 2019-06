Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane (-1,60%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 56.345,7 con una perdita di 913,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 514, dopo una partenza a 518.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,79%.Tra leitaliane, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,00%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,59% sui valori precedenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.