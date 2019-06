Sui livelli della vigilia la borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

energia

informatica

United Technologies

Verizon Communication

Johnson & Johnson

Procter & Gamble

Dowdupont

Cisco Systems

Exxon Mobil

Goldman Sachs

Tesla Motors

United Continental Holdings

Gilead Sciences

Mondelez International

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Lam Research

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Western Digital

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati per l'escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina . Nel frattempo sperano in un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve , specie dopo il dato deludente dell'inflazione , che a maggio ha registrato una decelerazione. Dopo i lievi cali di ieri , l'indicelima in avvio lo 0,09%. Sulla stessa linea l', che rimane a 2.881,19 punti. In frazionale calo il(-0,44%), come l'S&P 100 (-0,2%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,10%) e(-0,61%).Al top tra i(+1,05%),(+1,00%),(+0,99%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.(+1,11%),(+1,06%),(+0,95%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,30%.Sensibili perdite per, in calo del 3,64%.In apnea, che arretra del 3,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,38%.