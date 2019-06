Tria: "Mai stato contrario alla flat tax"

(Teleborsa) -. A smentire le ricostruzioni sulle tensioni tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il vicepremier leghista è lo stesso Tria, arrivato in Lussemburgo per l'Eurogruppo.Le notizie circolate sulla stampa su una lite con il ministro dell'Interno sono "false", anzi "inventate", come ha dichiarato ai cronisti Tria a margine dell'Ecofin, concetto ribadito con una nota di via XX Settembre. Lo stesso ministro, al suo arrivo all'Ecofin, ribadisce di non aver litigato con Salvini e di. "Io in passato ero favorevole. Bisogna vedere le compatibilità, ma non sono mai stato contrario alla flat tax", ha commentato ai giornalisti al suo arrivo in Lussemburgo. "- è la sua risposta - in questo momento gli obiettivi di deficit sono quelli: già un deficit è previsto".Tria si è poi detto sicuro chealla fine del 2018 con la Commissione Europea. "I temi si conoscono - ha dichiarato Tria - li stiamo già rinegoziando sugli obiettivi di deficit che abbiamo. Dimostreremo di raggiungere quegli obiettivi, perché ci mettono in posizione di sicurezza".Infine, il ministro torna a ribadire cheper rimettere i conti in carreggiata. "Non ne abbiamo bisogno - dice - sennò le faremo. Ma non ne abbiamo bisogno, perché già sappiamo che arriveremo naturalmente a quel livello", ha concluso riferendosi agli obiettivi concordati con la Commissione.