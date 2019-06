Aeroporto di Firenze, dal MIT stop conferenza servizi

(Teleborsa) - Il, con avviso pubblicato sul sito istituzionale, ha avviato la procedura per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione del decreto direttoriale 6674/2019 con il quale era stata ratificata la conclusione della conferenza dei servizi sull', accertando il perfezionamento del procedimento d’intesa Stato - Regione Toscana, relativo al Masterplan dell’Aeroporto "Amerigo Vespucci".Il provvedimento - specifica il Ministero dei trasporti - si rende necessario a seguito della sentenza del TAR della Toscana n. 793/2019 che ha annullato il decreto di compatibilità ambientale (VIA) del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, n. 377 del 28.12.2017, relativo al suddetto Masterplan.La, infatti, rappresentaed è uno dei pareri necessari da acquisire nel corso dell'istruttoria, propedeutico all'assunzione del decreto che conclude la procedura.La sospensione dell'esecuzione del decreto direttoriale n. 6674/2019 varrà fino alla definizione del contenzioso instaurato avverso il citato decreto di VIA n. 377 del 28.12.2017.