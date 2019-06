Sotheby's torna privata. Imprenditore Drahi lancia OPA da 3,7 miliardi

Sotheby's

(Teleborsa) -, che si prepara anche a lasciare Wall Street, dopolanciata daveicolo finanziario di proprietà dell'imprenditore, che è anche Presidente della big delle telecomunicazioni Altice Europe.Dopo 30 anni in Borsa, Sotheby, per intraprendere in forma privata un. Il CEO di Sotheby's, Tad Smith, commentando l'operazione, ha affermato che "offrirà a Sotheby's l'occasione di accelerare con maggiore flessibilità il programma di iniziative per la crescita avviato negli ultimi anni".L'offerta valorizza il titolo, offrendo un cospicuo premio del 61% rispetto alla chiusura di venerdì scorso a 35,39 dollari. Il titolo infatti si allinea al prezzo dell'OPA e"Sotheby's è uno dei marchi più eleganti del mondo. Come cliente e ammiratore di vecchia data, acquisto Sotheby's insieme alla mia famiglia", ha affermato il nuovo proprietario Patrick Drahi, un appassionato collezionista di opere d'arte con un patrimonio di 8,6 miliardi.