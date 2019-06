CasaPound, Corte dei Conti: "Danno erariale da 4,6 milioni per immobile abusivo"

(Teleborsa) -. La Corte dei Conti ha chiuso le indagini sull', stabilendo un dda parte del movimento neofascista.Secondo i magistrati contabili, "l'occupazione 'sine titulo' dell'immobile da parte di Casapound e degli altri occupanti ha determinato una perdita economica per le finanze pubbliche e comunque una, dato che il cespite non è stato proficuamente utilizzato per oltre 15 anni"."Tale danno - prosegue la Corte dei Conti - va imputato a titolo di responsabilità gravemente colposa, all'inerzia dei direttori 'pro tempore' della direzione Roma Capitale dell'Agenzia del Demanio e ai dirigenti competenti 'pro tempore' del Miur per non aver agito".di quello che i magistrati contabili hanno definito un "esproprio al contrario", sottolineando che CasaPound, occupando abusivamente l'intero palazzo per ospitare 20 famiglie, ha privato la città di Roma e lo Stato italiano di un bene pubblico."Mi aspetto un segnale forte", ha dichiarato la sindaca della Capitale. "Quando arriverà il momento (dello sfratto ndr) Roma Capitale metterà a disposizione la Polizia locale e il sistema dell'accoglienza".Al momento: a quanto risulta, lo stabile non è nella lista degli sgomberi in assenza di una denuncia che ora potrebbe arrivare da parte del Mef, dato che è stato certificato il danno erariale.