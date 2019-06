TerniEnergia, Softeco sigla alleanza strategica in Sicilia con Consorzio Ecodomus

TerniEnergia

(Teleborsa) - La digital company Softeco Sismat ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il "Consorzio Ecodomus:", per lo sviluppo congiunto di azioni commerciali nei settori dell’edilizia sostenibile e dell'efficienza energetica.Lo fa sapere con una notaspiegando che: azioni di valorizzazione e promozione reciproca, nel territorio regionale siciliano, dei prodotti e/o servizi offerti da ciascuna delle due Parti; lo sviluppo congiunto di soluzioni BEMS (Building Energy Management System) per il green e smart building, con particolare riguardo a soluzioni per opere ed enti pubblici; la partecipazione congiunta a partenariati pubblico-privati, gare e procedure ad evidenza pubblica o indette in altre forme stabilite dal codice degli appalti, nei rispettivi settori di competenza.Il Consorzio Ecodomus, con sede a Licata (AG) è l'ente strumentale del Distretto Ecodomus, un cluster di imprese della Regione Sicilia che annovera 152 imprese localizzate in 33 comuni, 25 enti del settore pubblico e 13 comuni.