Leonardo sottoscritto contratto per due elicotteri AW169 con la belga NHV

Leonardo

(Teleborsa) -ha annunciato la firma di unazienda attiva nei servizi elicotteristici in Europa,La consegna dei mezzi di trasporto è prevista tra il 2019 e il 2020 e gli aerogiri saranno utilizzati per effettuare operazioni di trasporto offshore nel Regno Unito e nel Mare del Nord. Quest'ultimo ordine porta il nda NHV Groupcon i primi tre elicotteri già in servizio in Norvegia a supporto delle attività portuali, sotto la gestione della controllata Airlift AS.NHV Group utilizza già da tempo con successo l'AW139 di Leonardo per missioni offshore a più lungo raggio e con maggior capacità di carico. Ora, con l'AW169, NHV Group incrementerà la suaL'unico elicottero bimotore intermedio leggero di nuova generazione sul mercato negli ultimi 40 anni è proprio lche, grazie al design e alla versatilità,con ordini per più di 200 unità da oltre 80 clienti in più di 30 nazioni fino ad oggi. Più di 70 elicotteri sono oggi in servizio in tutto il mondo. In Nord Europa, oltre che per le attività di trasporto e salvataggio, l'AW169 è stato scelto anche per il supporto al settore eolico e per compiti di ordine pubblico.su piattaforme e infrastrutture del settore Oil&Gas, dopo il significativo successo già ottenuto per compiti di elisoccorso e trasporto VIP/corporate e privato. Attraverso le attività offshore e onshore in Europa e in Africa occidentale, NHV Group offre un'ampia gamma di servizi tra cui servizi di trasporto elicotteristico per le società del settore Oil&Gas, interventi di emergenza medica, ricerca e soccorso, trasporto di persone e lavoro aereo.