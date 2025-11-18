Milano 12:36
Il Marocco ordina dieci elicotteri Airbus H225M
(Teleborsa) - Il Regno del Marocco ha firmato un contratto con Airbus Helicopters per dieci elicotteri H225M. Gli H225M saranno configurati per missioni di ricerca e soccorso in combattimento (combat search and rescue) e saranno operati dall’Aeronautica Militare del Marocco (Forces royales air).

Gli H225M destinati all’Aeronautica Militare marocchina saranno dotati di doppio verricello, faro di ricerca e sistema elettro-ottico Safran Euroflir 410. Saranno inoltre predisposti per l’integrazione di mitragliatrici e di un sistema di guerra elettronica per l’autoprotezione. Il contratto con Airbus Helicopters include anche un pacchetto di supporto e servizi, comprensivo di soluzioni connesse.

Sono oltre 360 gli H225 e H225M attualmente in servizio nel mondo, per un totale di quasi 980.000 ore di volo accumulate. Tra i clienti militari figurano Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Brasile, Messico, Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia, Iraq e Kuwait.

Airbus è presente in Marocco dal 1951 attraverso Airbus Atlantic, controllata al 100% da Airbus, specializzata nella produzione di componenti in materiali compositi, nell’assemblaggio di sottogruppi metallici complessi e nella manutenzione e supporto di apparecchiature avioniche.

Nel 2024, Airbus Helicopters ha annunciato la creazione di un centro clienti nel Regno, a supporto dei 60 elicotteri Airbus in servizio presso la Forza Aerea Reale Marocchina, la Marina Reale e la Gendarmeria Reale Marocchina. Il centro si evolverà in una struttura dedicata alla manutenzione, riparazione e revisione (MRO), diventando il polo regionale di riferimento per gli elicotteri Airbus in Africa Occidentale
