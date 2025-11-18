Il Marocco ordina dieci elicotteri Airbus H225M

Airbus

(Teleborsa) - Ilha firmato un contratto conper dieci elicotteri. Gli H225M saranno configurati per missioni di ricerca e soccorso in combattimento (combat search and rescue) e saranno operati dall’(Forces royales air).Gli H225M destinati all’Aeronautica Militare marocchina saranno dotati di doppio verricello, faro di ricerca e sistema elettro-ottico Safran Euroflir 410. Saranno inoltre predisposti per l’integrazione di mitragliatrici e di un sistema di guerra elettronica per l’autoprotezione. Ilcon Airbus Helicopters include anche un pacchetto di supporto e servizi, comprensivo di soluzioni connesse.Sono oltre 360 gli H225 e H225M attualmente in servizio nel mondo, per un totale di quasi 980.000 ore di volo accumulate. Tra i clienti militari figurano Francia, Paesi Bassi, Ungheria, Brasile, Messico, Singapore, Thailandia, Malesia, Indonesia, Iraq e Kuwait.Airbus è presente in Marocco dal 1951 attraverso, controllata al 100% da, specializzata nella produzione di componenti in materiali compositi, nell’assemblaggio di sottogruppi metallici complessi e nella manutenzione e supporto di apparecchiature avioniche.Nel 2024, Airbus Helicopters ha annunciato la creazione di unnel Regno, a supporto dei 60 elicotteri Airbus in servizio presso la Forza Aerea Reale Marocchina, la Marina Reale e la Gendarmeria Reale Marocchina. Ilsi evolverà in una struttura dedicata alla manutenzione, riparazione e revisione (MRO), diventando il polo regionale di riferimento per gli elicotteri Airbus in Africa Occidentale