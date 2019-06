Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

materiali

United Health

American Express

Goldman Sachs

Travelers Company

Dowdupont

Nike

Microsoft

McDonald's

Adobe Systems

Mylan

Cadence Design Systems

Autodesk

O'Reilly Automotive

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Activision Blizzard

Take Two Interactive Software

(Teleborsa) -, in attesa di scoprire quali saranno le decisioni prese dalorganismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti. Questi,divulgherà in serata quale sarà lo strumento di politica monetaria scelto per contrastare la congiuntura economica attuale.A causa di questa attesa, a metà seduta New York continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 26.466,46 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.915,99 punti. Sale il(+1,45%), come l'S&P 100 (1,0%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Il settore, con il suo -0,85%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+0,91%),(+0,79%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Al top tra i, si posizionano(+4,35%),(+2,68%),(+2,46%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,68%.Calo deciso per, che segna un -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.