(Teleborsa) -. Il disavanzo si porta adi dollari, pari alamericano, in calo rispetto ai 143,9 miliardi rivisti precedenti (134,4 miliardi la prima lettura).Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Leerano per un deficit in diminuzione fino adi dollari.