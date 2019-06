L'Indice delle società High Tech italiane spezza la catena positiva di tre rialzi consecutivi (-1,22%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 57.787,72 di 714,23 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 526,24, dopo che in principio era 527,68.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,32%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, risultato negativo per, con una flessione dell'1,06%.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,64% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,50% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,03%.