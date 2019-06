Arena di Verona, omaggio a Zeffirelli con la "sua" Traviata

(Teleborsa) - Sì è aperta con un toccante omaggio ail la 97esima edizione del, nel giorno della Festa della Musica, iniziativa promossa dal MIBACT ogni anno per celebrare l'importanza di questa forma d'arte.È andata in scena ieri sera ladi Giusepoe Verdi, opera di cui il maestro fiorentino, scomparso appena una settimana fa, aveva curato una splendida rivisitazione come autore e regista. In apertura un tributo al regista toscano: undedicato a, che si apre sulle note die chiude con un "all right" del maestro che lancia un bacio.Presente allo spettacolo da tutto esaurito iled altre personalità dello Stato, la Presidente del Senato,i Ministri Giovanni Tria, Alberto Bonisoli, Erika Stefani e Lorenzo Fontana, assieme ad altre autorità.''E" stata una esecuzione della Traviata di straordinaria bellezza, di grande livello artistico. Un ricordo davvero toccante del maestro Zeffirelli", ha commentato il Capo dello Stato al termine della rappresentazione