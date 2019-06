UE, fumata nera su nomine: Merkel si sfila

(Teleborsa) - Si chiude con unla partita sulleche prende tempo. Al termine di unche alla vigilia sembrava decisivo per il f, ai leader non resta infatti che prendere atto deltutto di dieci giorni, aquando cioè i Capi di Stato e di Governo rientreranno dall'importante appuntamento delE proprio in quell'occasione, i leader discuteranno ad oltranza per comporre un, forte del maggior consenso possibile, capaci di rispettare ie di accontentare tutte leimpegnate nella costruzione di una coalizione di maggioranza al Parlamento europeo, in grado di riempire le- Le trattative ovviamente proseguiranno in questi giorni, seppur in maniera ufficiosa, conPresidente del Consiglio Europeo, che continua sottotraccia a tessere laNel frattempo,esulta per aver affossato l'ipotesi di uno "Spitzenkandidat" alla guida della Commissione: nè il Popolarenemmeno lasalvo colpi di scena dell'ultima ora che sembrano poco quotati, occuperanno il posto di, intanto, registra l'uscita di scena die si sfila per l'ennesima volta:, non sono disponibile a ricoprire un ruolo di rilievo nelle istituzioni europee.che le mie parole,dice la Cancelliera tedesca.