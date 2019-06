IAG ha scommesso sul ritorno del 737 Max

(Teleborsa) - Il salone aerospaziale diha segnato i grandi successi commerciali di, ma dietro le quinte e una misurata presenza alla più importante esposizione mondiale del settore,ha iniziato a ricucire la fiducia intorno ai programmi dei nuovi velivoli. Quasi in sordina,(che racchiude, tra le altre compagnie, British Airways e Iberia) ha annunciato la volontà di procedere all’acquisto diper un valore di 24 miliardi di dollari, cifra probabilmente ribassata rispetto al prezzo di listino iniziale di questo modello che si appresta al rilancio dopo i problemi al software di volo e la messa a terra in tutto il mondo.Boeing ha trovato un valido testimone in, amministratore delegato della Iag e firmatario della lettera di intenti al salone aereo di Parigi, il quale ha dichiarato di avere massima fiducia” in Boeing e di aspettarsi un ritorno al servizio del 737 Max nei prossimi mesi”. Da ex pilota di 737, Walsh, ha riferito di aver testato il nuovo MCAS sul simulatore di volo e averlo trovato affidabile, benchè consapevole che per poter ritornare in servizio l’aeromobile debba essere “soggetto a una rigorosa revisione da parte degli enti regolatori”.