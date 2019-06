Il Palacongressi di Rimini ospiterà il FESSH nel 2023

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -. Dopo la votazione dello scorso 19 giugno a Berlino, nell’ambito del congresso medico internazionale di IFSSH e IFSHT, ad aver avuto la meglio per è stato ilLa struttura congressuale, che ha avuto la meglio sulle candidature di Helsinki e Istanbul, ospiterà il, in programmacon almeno, tra medici, chirurghi ed esperti europei e internazionali, e circaIl congresso si svolgerà a Rimini nel 2023 dopo le edizioni diI punti di forza riconosciuti sono stati la località, l’infrastruttura, unper servizi, location e versatilità. La direttrice della divisione Event & Congress di, ringrazia per la vittoria ricordando che "il dottor, nostro ambasciatore, e la, Società Italiana della Chirurgia della Mano, hanno sostenuto la candidatura di Rimini in tutti i passaggi".