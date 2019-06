Governo, Autonomia: fumata nera, ancora tensione Lega-CinqueStelle

(Teleborsa) -continua a muoversi su un terrenostavolta ad alzare il livello di tensione tratocca alla "partita" sul dossier, con ilche storce (non poco) il naso di fronte all'ennesimo– La stradae ilcon gli alleati di Governoimboccando, ancora una volta,- Nella mattinata di ieri, martedì 25 giugno,"Il testo ècon grande vantaggio per tutte le Regioni italiane, altrimenti a Roma si ingolfa tutto", aveva detto Salvini. A tarda sera – dopo tre ore di vertice a Palazzo Chigi- invece dell’attesa, arriva la– sponda Lega –con le agenzie che battono la notizia del"Niente accordo Lega-M5s, l’intesa sull’Autonomia non va in(previsto per oggi,, non poco stizzite, fanno intendere cheEnnesima riunione a vuoto. Chiedono tempo e chiedono un incontro il prossimo mercoledì. Nessun nodo risolto.Le riunioni servono per far condividere le cose. Quando si governa in due le cose si fanno in due", replicano dal Movimento 5 Stelle. Fatto sta che al momento non si registrano passi avanti:in programma mercoledì della prossima– Intorno alle 22, il leader leghista ha abbandonato il tavolo, sostituito da Giancarlo Giorgetti, per trasferirsi nello studio televisivo di Carta Bianca per un’intervista nel corso della quale ha toccato diversi temi “caldi”."Non me lo auguro.ha detto – non economica perché l’Italia dei 28 Paesi Ue è il terzo che paga di più. N– "Quota 100 – ha detto inoltre –, per far andare in pensione la gente dopo 41 anni di lavoro". "Non useremo i soldi degli altri" Paesi Ue, "vogliamo far scendere il debito"."Vedremo, ci sono tante ipotesi..", risponde il Ministro dell'Interno.