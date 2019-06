Piovan, Nicola Piovan possiede oltre il 67%

Piovan

(Teleborsa) - La Consob informa che, dallo scorso 20 giugno 2019, ha in portafoglio una quota azionaria inpari al 67,746%, detenuta tramite la societàNOTA: COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE A SEGUITO DELLA RINUNCIA DA PARTE DELLA CONTROLLATA PENTAFIN SPA ALLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO PER N. 9.518.443 AZIONI PIOVAN SPA. TALE RINUNCIA HA L'EFFETTO DI AUMENTARE IL FLOTTANTE ESPRESSO IN TERMINI DI DIRITTI DI VOTO.