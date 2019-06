Milano tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellal'andamento del Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. I riflettori restano accesi sul vertice del G20 a Osaka che inizierà domani mentre sembrano aumentare le probabilità di un accordo commerciale tra USA e Cina brutte notizie per la Spagna con l'inflazione in rallentamento e per l'Italia con la fiducia imprese e consumatori in calo L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,137. Lieve calo dell', che scende a 1.403,7 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,99 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +245 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,15%.registra una plusvalenza dello 0,54%,resta incollata sui livelli della vigilia mentrepassa di mano sulla parità., invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.065 punti. Guadagni frazionali per il(+0,24%); pressoché invariato il(+0,15%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,90%),(+1,47%) e(+0,97%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,79%),(-0,56%) e(-0,50%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,90%.Brilla, con un forte incremento (+2,39%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,18%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,85%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.di Milano,(+2,80%),(+2,36%),(+1,82%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.scende dell'1,22%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.