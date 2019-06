All’ENAC seminario internazionale sulla formazione aeronautica

(Teleborsa) - La, a Roma, ha ospitato il seminario internazionale ”La formazione per nuove tecnologie in aviazione” promosso da(European Association of Aviation Training and Educational Organisations), organizzazione europea che si occupa di formazione aeronautica e di cui il direttore generale dell’Enteè presidente, e dalla AATO (African Association of Aviation Training Organisation), omologa organizzazione per il continente africano, in collaborazione con l’ICAO (International Civil Aviation Organization) e la stessa ENAC.L’incontro è stato incentrato sulle sfide che derivano dall’impiego di nuove tecnologie, strumenti e metodologie nell’ambito della formazione aeronautica. I lavori sono stati presieduti da Raymond Benjamin, Senior Advisor EATEO, già Segretario Generale ICAO dal 2009 al 2015, e aperti dal Direttore Generale ENAC Alessio Quaranta, nella sua qualità di Presidente EATEO, da Dy Moonsammy, Presidente AATO e da, Presidente ENAC.Nel corso del seminario è stato evidenziato come il continuo aumento del traffico aereo, che si stima raddoppierà entro il 2030, comporti l’esigenza di impiegare nuovo personale nel comparto aeronautico, come piloti, controllori del traffico aereo, ingegneri, personale amministrativo e tecnico. Ne consegue, pertanto, la necessità di addestrare le risorse necessarie a far fronte all’incremento del traffico, in piena conformità con i requisiti di formazione stabiliti dalle autorità di regolamentazione internazionali e nazionali di settore.Al fine di armonizzare la formazione aeronautica, inoltre, è emersa la necessità di uno stretto coordinamento tra tutti gli attori del sistema aviazione (regolatori, compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi di navigazione aerea, associazioni di categoria, università, centri di ricerca), oltre che delle varie regioni aeronautiche in cui è suddiviso il settore.Il Presidente di ENAC, Nicola Zaccheo, ha ricordato che si sta lavorando per implementare il progettoper l’Aviazione Civile, presentato a inizio anno, il cui obiettivo principale è lo sviluppo della cultura aeronautica e la promozione dell’aviazione civile, attraverso la costruzione di percorsi di alta formazione e la creazione di un “network of excellence” da realizzare in sinergia con Università, soggetti istituzionali o privati titolari di know how aeronautico di livello internazionale.“La crescita esponenziale prevista per il trasporto aereo nel prossimo futuro - ha commentato il Direttore Generale e Presidente EATEO Alessio Quaranta - porta con sé l’aumento sia del numero degli aeromobili da impiegare, sia della capacità aeroportuale, con tutto ciò che ne è correlato. Per affrontare le sfide che ci attendono, continuando a garantire in sicurezza il trasporto aereo, dobbiamo contribuire a formare professionisti di alto livello in ambito aeronautico, che siano in grado di rispondere alla domanda crescente.