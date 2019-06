Stati Uniti, redditi crescono meno delle attese a maggio

(Teleborsa) -. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, nel mese di maggio ledal +0,6% del mese precedente,del mercato che erano per un +0,4%.hanno registrato undopo il +0,5% del mese precedente, facendodegli analisti che erano per un +0,3%.Il, una misura dell'inflazione, conferma una crescita dello. Su anno l'aumento è stabile all