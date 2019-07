Cina, la manifattura torna in zona contrazione

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera in Cina torna in fase di contrazione deludendo le aspettative degli analisti.Nel mese di giugno, l'indice PMI manifatturiero, calcolato dall'istituto, si è attestato a 49,4 punti dai 50,2 punti del mese precedente. Le stime di consensus erano per un dato pari a 50,1 punti.Il PMI (Purchasing Managers Index). Un valore del PMI superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.