Mittel brinda in Borsa alle nuove operazioni

Mittel

(Teleborsa) - Giornata di festa a Piazza Affari per le azioni, che terminano le contrattazioni con una risalita dell'1,15% a 1,76 euro dopo il balzo della vigilia.A galvanizzare il titolo dell'investment – merchant bank focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, le operazioni annunciate venerdì scorso 28 giugno 2019. In particolare ci si riferisce all'acquisizione della quota di maggioranza del capitale die dell’80% di, due realtà attive nel distretto della ceramica di Civita Castellana.Da segnalare poi l'per la realizzazione nei prossimi anni di un programma di acquisizioni superiore a 120 milioni di euro dedicato allo sviluppo di 7 RSA su tutto il territorio italiano."L'operazione - dichiara, Presidente del Comitato Esecutivo di Mittel - ci consente di accelerare il percorso di crescita di Gruppo Zaffiro, liberando significative risorse per nuovi investimenti e valorizzando contestualmente la componente immobiliare di proprietà".