Cube Labs: conclusa l’offerta in opzione, sottoscritto l’8,31% delle nuove azioni

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare, informa che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale deliberato in tale data dal Consiglio di Amministrazione di Cube Labs, in esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti in data 12 giugno 2024, a pagamento e in via scindibile, con diritto di opzione, eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2026, mediante l’emissione di massime n. 2.083.328 nuove azioni ordinarie Cube Labs con godimento regolare, senza valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione ad unpari a Euro 2,40 (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,37 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo massimo dell’aumento di capitale di Euro 4.999.987,20 comprensivi di sovrapprezzo.Nel corso del periodo di offerta, iniziato il 27 ottobre 2025 e conclusosi in data odierna, estremi inclusi, sono stati esercitati complessivi n. 1.665.000 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte n. 173.160 Nuove Azioni, corrispondenti al 8,31% delle Nuove Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 415.584,00., dichiara: “I risultati dell’offerta in opzione rappresenta undella Società. L’operazione sul capitale è stata studiata per coinvolgere sia gli azionisti esistenti sia nuovi investitori, e la prossima fase di offerta dei diritti inoptati, unita al successivo collocamento privato previsto entro il primo trimestre 2026, ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra base azionaria., accelerando lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie in pipeline, consolidando il nostro posizionamento nel settore delle tecnologie sanitarie".Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n. 18.367.000 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.910.168 Nuove Azioni, corrispondenti all’91,69% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.584.403,20.saranno offerti da Cube Labs in Borsa, per il tramite di MiT Sim, nelle sedute del 17 e 18 novembre 2025, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nel corso della seduta del 17 novembre 2025 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella successiva seduta del 18 novembre 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 2,40 cadauna (di cui Euro 0,03 da imputare a capitale sociale ed Euro 2,37 a riserva sovrapprezzo), nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 125 Diritti Inoptati acquistati.L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 19 novembre 2025, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa. Nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 17 novembre 2025, l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 18 novembre 2025.