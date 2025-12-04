Zest chiude l’offerta dei diritti inoptati: sottoscritto il 79% delle nuove azioni

Zest

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 novembre in relazione all'aumento di capitale deliberato in data 28 ottobre 2025 dall'Assemblea degli azionisti della Società, con termini e condizionideterminati dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2025, rende noto che si è conclusa l’offerta in borsa, tenutasi nelle sedute del 1° dicembre e 2 dicembre 2025, dei n. 43.276.060 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione per la sottoscrizione di massime n. 10.064.200 azioni di nuova emissione, pari a circa il 27% delle Nuove Azioni, per un controvalore massimo complessivo pari a circa Euro 1,2 milioni.Nel corso dell'Offerta in Borsa sono stati venduti, complessivamente, n. 10.303.789 Diritti Inoptati, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 2 mila.Inoltre, in data di ieri 3 dicembre, sono state sottoscritte n. 2.211.230 Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio di n. 9.508.289 Diritti Inoptati, corrispondenti a circa il 5,9% delle Nuove Azioni oggetto dell'Aumento di Capitale, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 265 mila.La società ricorda, in una nota, che, come comunicato in data 27 novembre, a conclusione del periodo di offerta, destinato agli azionisti Zest delle massime n. 37.373.710 Nuove Azioni, iniziato in data 10 novembre 2025 e conclusosi in data 27 novembre 2025, erano stati esercitati n. 117.430.893 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 27.309.510 Nuove Azioni, pari a circa il 73% delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 3,3 milioni. Inoltre, si ricorda che al fine di garantire la quadratura del rapporto di opzione, n. 42 Diritti di Opzione erano stati rinunciati dal socio Marco Gabriele Gay.Pertanto, tenuto conto degli esiti dell’Offerta in Opzione e dell’Offerta in Borsa risultano complessivamente sottoscritte n. 29.520.740 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 79% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di circa Euro 3,5 milioni.Le residue massime n. 7.852.970 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale potranno essere collocate dalla Società al prezzo di offerta a propria completa discrezione, anche agli azionisti della Società, entro il termine del 31 dicembre 2025, nel rispetto della normativa vigente.La società ricorda a tale riguardo che, come comunicato in data 21 novembre e 5 novembre, ha ricevuto alcuni impegni di sottoscrizione per complessivi massimi Euro 1,490 milioni da parte di attuali azionisti, da eseguire mediante l'esercizio dei propri diritti o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate. Nell'ambito dell'Offerta in Opzione, tali soggetti hanno sottoscritto, complessivamente, n. 7.475.990 Nuove Azioni (pari a circa il 20% delle Nuove Azioni), per un controvalore pari a circa Euro 897.119.In aggiunta agli impegni di sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa sopra ricordati, ciascuno dei soci StarTIP e WebWorking aveva manifestato l'interesse, a propria insindacabile discrezione, a sottoscrivere azioni che fossero rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa fino a un controvalore massimo di, rispettivamente, Euro 800.000 e Euro 180.000 e comunque nei limiti di un quantitativo tale da non far sorgere alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto.