Zest, esercitati 117.430.893 diritti pari al 73% delle nuove azioni emesse

(Teleborsa) - Zest
, società quotata sul mercato Euronext Milan rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta di massime 37.373.710 nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale
deliberato in data 28 ottobre 2025 dall'Assemblea degli azionisti.
Decorso il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 10 novembre 2025 e conclusosi in data odierna, 27 novembre 2025, sono stati esercitati 117.430.893 diritti di opzione
, validi per la sottoscrizione di 27.309.510 di nuove azioni
, pari a circa il 73%
delle nuove azioni, per un controvalore complessivo pari a circa 3,3 milioni di euro
.
Al fine di garantire la quadratura del rapporto di opzione, 42 Diritti di Opzione sono stati rinunciati dal socio Marco Gabriele Gay
. La Società, come comunicato in data 21 novembre e 5 novembre ha ricevuto alcuni impegni di sottoscrizione per complessivi massimi 1,490 milioni
di euro da parte di attuali azionisti, da eseguire mediante l'esercizio dei propri diritti o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate. Nell'ambito dell'offerta in opzione, tali soggetti hanno sottoscritto, complessivamente, 7.475.990 Nuove Azioni
(pari a circa il 20% delle Nuove Azioni), per un controvalore pari a circa 897.119 euro
.
In aggiunta agli impegni di sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa sopra ricordati, ciascuno dei soci StarTIP e WebWorking
ha manifestato l'interesse, a propria insindacabile discrezione, a sottoscrivere azioni che dovessero rimanere inoptate
al termine dell'Offerta in Borsa fino a un controvalore massimo di, rispettivamente, 800.000 euro e
180.000 euro e comunque nei limiti di un quantitativo tale da non far sorgere alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto.
I rimanenti n. 43.276.060 diritti
di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 10.064.200 Nuove Azioni
, pari a circa il 27%
delle Nuove Azioni, per un controvalore massimo complessivo pari a circa 1,2 milioni euro
, saranno offerti in Borsa da Zest, per il tramite di Intermonte SIM nelle sedute del 1 dicembre 2025 e del 2 dicembre 2025.