Zest, esercitati 117.430.893 diritti pari al 73% delle nuove azioni emesse

Zest

In data odierna è stato dato avvio all'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati, come deliberato in data 28 ottobre 2025 dall'Assemblea degli azionisti. Decorso il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 10 novembre 2025 e conclusosi in data odierna, 27 novembre 2025, sono stati esercitati diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni, pari a circa il totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo. Al fine di garantire la quadratura del rapporto di opzione. La Società, come comunicato in data 21 novembre e 5 novembre ha ricevuto alcuni impegni di euro da parte di attuali azionisti, da eseguire mediante l'esercizio dei propri diritti o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate. Nell'ambito dell'offerta in opzione, tali soggetti hanno sottoscritto, complessivamente, azioni (pari a circa il 20% delle Nuove Azioni), per un controvalore pari a circa. In aggiunta agli impegni di sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa sopra ricordati, ciascuno dei soggetti ha manifestato l'interesse, a propria insindacabile discrezione, al termine dell'Offerta in Borsa fino a un controvalore massimo di, rispettivamente, 800.000 euro e 180.000 euro e comunque nei limiti di un quantitativo tale da non far sorgere alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto. I diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime azioni, pari a circa il totale delle Nuove Azioni, per un controvalore massimo complessivo pari a circa, saranno offerti in Borsa da Zest, per il tramite di Intermonte SIM nelle sedute del 1 dicembre 2025 e del 2 dicembre 2025.