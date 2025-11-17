Avio, AuCap sottoscritto al 98,83%. Diritti inoptati offerti il 19 e 20 novembre

(Teleborsa) - Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che durante il periodo di offerta in opzione dell'aumento di capitale
, iniziato il 3 novembre 2025 e terminato oggi, sono state sottoscritte 19.400.448 nuove azioni, pari a circa il 98,83% del totale delle nuove azioni offerte
, per un controvalore complessivo pari a 395.187.125,76 euro e corrispondenti a 25.867.264 diritti di opzione.
I rimanenti 306.332 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta (i diritti inoptati
), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 229.749 nuove azioni, pari a circa l'1,17% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 4.679.987,13 euro, saranno offerti in Borsa da Avio nelle sedute del 19 e 20 novembre
2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei diritti inoptati nella sessione del 19 novembre 2025.
I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo
di 20,37 euro per nuova azione, da imputarsi quanto a 3,40 euro a capitale sociale e quanto a 16,97 euro a sovrapprezzo, nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 4 diritti inoptati acquistati.