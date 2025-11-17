Avio, AuCap sottoscritto al 98,83%. Diritti inoptati offerti il 19 e 20 novembre

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che durante il, iniziato il 3 novembre 2025 e terminato oggi, sono state sottoscritte 19.400.448 nuove azioni, pari a circa il, per un controvalore complessivo pari a 395.187.125,76 euro e corrispondenti a 25.867.264 diritti di opzione.I rimanenti 306.332 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta (i), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 229.749 nuove azioni, pari a circa l'1,17% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 4.679.987,13 euro, saranno offerti in Borsa da Avio nelle2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei diritti inoptati nella sessione del 19 novembre 2025.I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni, aldi 20,37 euro per nuova azione, da imputarsi quanto a 3,40 euro a capitale sociale e quanto a 16,97 euro a sovrapprezzo, nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 4 diritti inoptati acquistati.