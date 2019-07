Media, UPA: mercato investimenti pubblicità chiuderà 2019 a +0,5%

(Teleborsa) -per il mercato degliche chiuderà il 2019 in. Questo è il quadro aggiornato del mercato dell'fornito da, presidente di, Utenti Pubblicità Associati.Un mercato che ha attraversato un, ridisegnandole il profilo, con una trasformazione confermata dai dati, con lasceso sotto la soglia del 50% degli(45,4%) e l'ulterioredi(-10,8%) e(-14,2%) che hanno perso oltre i due terzi del valore pre-crisi, mentre ie lehanno registrato un anno di, dimostrando di essere molto importante per il mondo dell', compensando la contrazione della raccolta."C'è un aspetto problematico - ha commentato- di questo mercato, cioè che un quarto degli investimenti sul web è tecnicamente ignoto. Mentre sulle TV ogni azienda può confrontare i propri investimenti con quelli dei, sulle principali piattaforme digitali non è possibile conoscere ne le dimensioni degli investimenti, ne la loro tipologia."