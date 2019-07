Mondo Tv Suisse vola in Borsa: annuncia produzione terza stagione Robot Trains

Mondo TV Suisse

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo con, una delle maggiori società coreane di contenuti e marketing, per la produzione della terza stagione della medesima serie animata di genere action e adventure. Anche la terza stagione sarà costituita da 52 episodi di 11 'ciascuno e sarà prodotta in 3D CGI."Siamo felici di questo nuovo accordo che consente di dare continuità allo sviluppo della property Robot Trains da cui ci attendiamo risultati in crescita nei prossimi anni", ha dichiarato, Amministratore Delegato della capogruppoS.p.A..Mondo TV Suisse si occuperà dell’intera produzione acquisendo la proprietà della serie al 90%, mentre CJ manterrà la proprietà della property orginale e del 10% della terza stagione con diritto alla partecipazione ai ricavi derivanti dallo sfruttamento della serie proporzionata alla propria quota.Inoltre, Mondo TV Suisse si occuperà della distribuzione della terza stagione in tutto il mondo (esclusa l’Asia, ma inclusa la Cina) sia in relazione alla distribuzione dei diritti audiovisivi che licensing e merchandising. CJ si occuperà invece della distribuzione in Asia (esclusa la Cina). Entrambe avranno diritto a una commissione del 30% come corrispettivo dalla propria attività di distributore.