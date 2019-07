FS Italiane, grande successo per il Green Bond settennale

(Teleborsa) -per un valore nominale didi euro e Il mandato ad un pool di banche per l'emissione era stato annunciato ieri . Ladei green bond è stata fissata quindi a, con spread finale di 128 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, equivalente a 16 punti base sotto il BTP di medesima durata.effervescente pari al’offerta. Glicomplessivi sono stati di circadi euro, provenienti da 156 investitori, di cui il, con una forte presenza di Francia (36%), Germania/Austria (8%) e Gran Bretagna/Irlanda (7%). Principali investitori nel bond sonoper un complessivo 60% dell’allocazione finale.Degli ordini totali circa il 47% è stato fatto da. Tutti i progetti finanziati dal green bond assicurano, infatti, miglioramenti dellriduzione delledi gas serra e lo shift modale verso il treno. Questa seconda emissione sarà dedicata per oltre il 70% all, circa 70 nuove unità. Novità assoluta, tra i progetti finanziati, sono lee iper il trasporto merci.Con questa operazione FS Italiane è laper il trasporto mercie la prima emittente italiana ad aver ottenuto la(CBI), organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici. QuestaIn questo modo FS Italiane conferma ilsui temi dellaambientale e la mission didall'auto privata verso modalità di trasporto meno inquinanti, replicando nel trasporto regionale il successo dell’alta velocità.