Futures USA in calo dopo mercato lavoro

(Teleborsa) - I futures sugli indici statunitensi viaggiano sotto la parità suggerendo un avvio debole per la borsa di Wall Street. A circa mezz'ora dal suono dell'Opening Bell il contratto sul Dow Jones scivola dello 0,21%, quello sull'S&P500 cede lo 0,24% e il future sul Nasdaq segna una flessione dello 0,26%.sorprendendo positivamente gli analisti, al contrario di quanto indicato dall'ultimo rapporto di ADP.. Nel mese di giugno sono state avviate 224 mila nuove buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) rispetto alle 72 mila riviste di maggio (75 mila preliminari) e alle 160 mila stimate dagli analisti. Lo riporta il Bureau of Labour Statistics, secondo cui gli occupati del solo settore privato sono aumentati di appena 191 mila unità.dopo l'aumento di 3 mila unità del mese precedente. Il dato risultache erano per un incremento di 2 mila unità.attestandosi a 27,90 dollari dai 27,84 dollari del mese prima. Le retribuzioni medie orarieGli investitori si interrogano ora su come la Federal Reserve leggerà questi dati e, se deciderà effettivamente di tagliare i tassi di interesse nel meeting di fine mese.