Riflettori puntati sul mercato del lavoro USA

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana per i mercati finanziari,. Nel primo pomeriggio di oggi, 5 luglio 2019, si conosceranno i numeri di giugno del mercato del lavoro USA, che secondo le attese dovrebbero registrare un aumento degli occupati non agricoli di 160.000 unità a fronte dei +75.000 di maggio. Il tasso di disoccupazione dovrebbe restare fermo al 3,6%.. Se l'occupazione non crescerà come atteso, la Banca Centrale potrebbe decidere di tagliare il costo del denaro per supportare la crescita economica che in questi ultimi mesi sembra essere un po' debole. In focus anche il dato sui salari per valutare una possibile frenata dell'inflazione.Atteso poi il commento ai dati del presidente americano molto critico nei confronti della Fed per le sue scelte di politica monetaria. In particolare il tycoon ha accusato Jerome Powell di aver "alzato i tassi troppo velocemente", sostenendo che gli USA avrebbero bisogno di un "taglio dei tassi di interesse e un allentamento monetario, per bilanciare quello che altri Paesi fanno contro di noi".