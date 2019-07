Energica e MotoE al debutto al Sachsenring

Energica Motor Company

(Teleborsa) - Un nuovo capitolo si è aperto per. L'azienda attiva nella produzione di moto elettriche ad elevate prestazioni e costruttore unico della FIM Enel MotoE World Cup per il prossimo triennio, ha fatto il suoLa serie aveva subito uno stop a causa dell’incendio di Jerez ma grazie al duro lavoro dello staff Energica, è stato ripristinato in meno di tre mesi il parco moto e tutto il materiale accessorio necessario allo svolgimento del campionato, garantendo il regolare svolgimento della coppa nella sua completezza."È un momento storico per noi, il campionato MotoGP™ è iniziato più di 70 anni fa e fino ad ora tutte le gare hanno visto il classico carburante. Questa è la prima volta con un'altra fonte di energia", ha dichiarato, CEO of Dorna Sports.Energica e la FIM Enel MotoE World Cup torneranno in azione tra poco più di un mese al Red Bull Ring in Austria per la seconda gara (9-11 agosto).Su di giri il titolosulla borsa milanese, con le azioni in rialzo dell'1,86%.