FinecoBank valuta eventuale incremento per possibile emissione strumenti AT1

FinecoBank

(Teleborsa) - Alla luce delle favorevoli condizioni di mercato e dell'interesse atteso, il Consiglio di Amministrazione diha autorizzato la(AT1), denominato in euro e destinato agli investitori qualificati,, rispetto a quanto già comunicato in data 4 luglio 2019 Il Board ha conferito ogni più ampio potere all'Amministratore Delegato e Direttore Generale per ogni valutazione in merito all'effettiva realizzazione dell'emissione, avuto riguardo alle pertinenti condizioni di mercato.All'esito del roadshow e al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato, FinecoBank si riserva di procedere con l’emissione del menzionato strumento AT.