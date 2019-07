Italmobiliare esce da Jaggaer

Italmobiliare

(Teleborsa) -: assieme a(società di private equity statunitense focalizzata nel settore software e servizi a contenuto tecnologico), cederà a(società internazionale di private equity) la propria partecipazione nel capitale di Jaggaer, società attiva nel settore delle piattaforme software per eProcurement e spend management. La partecipazione è detenuta attraverso la società veicolo SciQuest Topco.Per la holding della famiglia Pesenti la cessione è regolata dagli accordi a suo tempo sottoscritti con Accel-KKR per la gestione della partecipazione in Jaggaer.Italmobiliare a fine 2017 aveva ceduto a Jaggaer la partecipazione in BravoSolution, e nell'ambito dell'accordo aveva investito nella società USA, divenendone azionista con una quota di circa il 9,5% del capitale.con il via libera delle competenti autorità antitrust,prima delle imposte sulla plusvalenza e di eventuali aggiustamenti in corso di definizione.Poco mosso il titoloa Piazza Affari: +0,24%.