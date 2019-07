MailUp, aggiornamento sul piano di buy-back

MailUp

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019,comunica di aver, con valute 3 e 5 luglio 2019, complessivamenteal prezzo medio di 3,8848 euro per azione per un controvalore complessivo di 9.712,0600 euro.Al 9 luglio, il Gruppo attivo nel campo delle marketing technology detiene direttamente 33.681 azioni proprie, pari allo 0,22% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.Aggressivo avvitamento, a Milano, per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,30% sui valori precedenti.