Borse europee prudenti. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) - Finale prudente per le principali borse europee dopo la testimonianza del Presidente Fed, Jerome Powell , che hada parte della banca centrale americana, in occasione del prossimo meeting. Il banchiere ha spiegato cheper sostenere l'espansione dell'economia statunitense.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. L', in aumento (+0,82%), raggiunge 1.408,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,80%.Lomigliora, toccando i +203 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,72%.piccola perdita per, che scambia con un -0,51%. Piatta, che tiene la parità. e Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., con ilche avanza a 22.045 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,06 miliardi di euro, con un incremento del 16,13%, rispetto ai precedenti 1,77 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,56 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 240.334, rispetto ai precedenti 216.148.Su 217 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 71 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 129 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 17 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,51%),(+1,36%) e(+1,29%).di Milano, troviamo(+3,40%),(+2,05%),(+2,03%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,68%.di Milano,(+6,26%),(+5,44%),(+3,18%) e(+2,99%). Giù, invece,, che ha chiuso a -2,26%.