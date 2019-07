Fincantieri, Bono: "Ci serviranno 5-6mila lavoratori, non so dove trovarli"

(Teleborsa) - Unadi cui si dibatte molto che assume i contorni delIl lavoro c'è, mancano i lavoratori.. Carpentieri, saldatori… Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma. Il lavoro è dignità, se uno si accontenta di fare il rider a 500-600 euro…. Allora se uno volesse guardare al futuro non si accontenterebbe di fare il rider, anche perché non è che fare il rider è meno faticoso di fare il saldatore. Purtroppo mi sembra che abbiamo su questo cambiato cultura". Queste le frasi pronunciate dall'nel corso di una tavola rotonda dedicata al lavoro che cambia alla conferenza di organizzazione della Cisl.... e penso che noi fra un pò di tempo avremo più università che laureati, più porti che navi, più aeroporti che passeggeri", ha proseguito Bono.Pronta la replica del Ministro del Lavoro e vicepremier"le nuove politiche per il lavoro che stiamo costruendo andranno proprio nella direzione di colmare ile "siamo pronti cona dare supporto a