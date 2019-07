Fisco, Confedilizia: "Sì a fusione Imu-Tasi"

(Teleborsa) -e il superamento di alcune "palesi iniquità". È quanto emerso a seguito del ciclo di audizioni alla Camera sulle proposte di unificazione di Imu e Tasi tenute da"Oltre a sollecitare il superamento dei moltiplicatori Monti, nella sua audizione della scorsa settimana Confedilizia aveva indicato alcune priorità", ha ricordato il presidente di Confedilizia,Tra i provvedimenti ci sono "il, ritenuto indispensabile anche dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - è stato lo stesso sottosegretario al Mef Bitonci a dire che la nuova Imu 'deve essere una tassa sui servizi'-;dopo che il vicepremier Salvini aveva preannunciato questa misura almeno per i negozi, che in qualche caso scontano anche l'Irpef (per quelli occupati abusivamente, invece, la giurisprudenza ha già iniziato a sancire la non tassabilità); il; un"Naturalmente - conclude Spaziani Testa -e non lasciata alla buona volontà dei Comuni. Altrimenti, siamo da capo".