Eni continua il piano di buy-back

Eni

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra il 1° e il 5 luglio 2019,, al prezzo medio ponderato di 14,607701 euro per azione, per un controvalore complessivo di 16.487.317,99 euro.Dall'inizio del programma, Eni ha acquistato n. 4.819.533 azioni proprie (pari al 0,13% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 68.919.387,76 euro. A seguito degli acquisti effettuati fino al 5 luglio 2019, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Eni detiene n. 37.864.730 azioni proprie pari allo 1,04% del capitale sociale.Nel frattempo in Borsa la società allunga timidamente il passo trattando con un modesto progresso dello 0,22%.