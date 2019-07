Marzocchi Pompe ammessa all'AIM Italia

(Teleborsa) -si prepara a debuttare sull'AIM Italia , ilL'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.538.750 azioni ordinarie collocate ad un prezzo di Euro 5,20 per azione per un controvalore di € 8.001.500 di cui:- 1.361.000 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale destinato a investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri per un controvalore di Euro 7.077.200- 177.750 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale destinato a investitori al dettaglio, tra cui dipendenti ed ex dipendenti della società per un controvalore di Euro 924.300Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 6.538.750 azioni ordinarie senza valore nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Marzocchi Pompe S.p.A al momento dell’ammissione è pari a circa Euro 34 milioni.L'azienda di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, si occupa della progettazione, produzione e vendita di pompe e motori ad ingranaggi esterni di performance elevata. Fondata nel 1961 è ancora solidamente in mano alla famiglia Marzocchi che ne detiene la maggioranza delle azioni ed è presente con Paolo Marzocchi, quale Presidente, figlio di Guglielmo Marzocchi, uno dei due fratelli fondatori dell'industria.L'Azienda tutta Made In Italy, nel senso che tutta la produzione è sviluppata in Italia, è tra i leader del settore di riferimento ed il suo nome è indiscusso sinonimo di Affidabilità ed Alta Qualità. Specializzata nella microidraulica ma con una gamma estesa di prodotto per coprire tutte le necessità standard del mercato in termini di cilindrata, flangiature, alberi e porte.