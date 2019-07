Scuola, concorso dirigenti scolastici: Consiglio Stato accoglie appello Udir e salva 2.900 nuovi presidi

(Teleborsa) - Per il momento,emanando unvolto a sospendere l'efficacia della sentenza TAR n. 8655/2019.L'Ufficio legale Galleano cui si è rivolta, tempestivamente costituitosi in giudizio per tutelare i diritti dei, ha ottenuto il risultato tanto atteso: la sospensione del provvedimento del Tribunale Amministrativo, in modo da far concludere le procedure concorsuali e le procedere alla, in un momento tanto importante visto che una scuola su quattro sarebbe stata senza dirigente.a tutela di chi si è sottoposto alla procedura concorsuale e ha superato tutte le prove al momento– commenta–. Dal 1° settembre i candidati che entreranno in ruolo potranno finalmente coprire quel fabbisogno di organico che da anni registriamo nella dirigenza della scuola pubblica con posti vacanti dati in reggenza. Annullare l'intera procedura non era la soluzione più consona e per ora il Consiglio di Stato ci ha dato ragione".La battaglia legale continua fino alla definizione del merito in udienza pubblica presso la sesta sezione del Consiglio di Stato, prevista il prossimo 17 ottobre.